«Все поднаелись»: Бабкина объяснила всплеск популярности народного жанра

В России наблюдается всплеск интереса к народному жанру, это произошло, так как граждани устали от европейской и американской культур, заявила корреспонденту NEWS.ru певица Надежда Бабкина. По ее мнению, этим необходимо воспользоваться.

Это запрос общества. И у меня такое ощущение — все поднаелись. Поднаелись европизацией, американизацией. Появился интерес: «а что это?» <...> Вдруг и неожиданно это (интерес к народному жанру, — NEWS.ru) все пошло. Мне кажется, надо воспользоваться этой ситуацией, если народный жанр сейчас интересен и детворе, и взрослым. Надо воспользоваться тем, кто работает с народным жанром, закрепиться и предлагать не назидательные варианты, — сказала артистка.

Ранее Надежда Бабкина в беседе с NEWS.ru отметила, что рост популярности кокошников представляет собой положительную тенденцию. Народная артистка России выразила мнение, что данный головной убор способен придать благородство внешности любой женщины. При этом она подчеркнула важность соблюдения дресс-кода в учебных заведениях и на рабочих местах.