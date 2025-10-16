Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 13:56

Стало известно о смерти сына российского губернатора в зоне СВО

Боец ВС России Борматов: на СВО умер сын главы Еврейской автономной области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российский военнослужащий Александр Борматов в беседе с «Сиб.фм» сообщил о смерти сына губернатора Еврейской автономной области Марии Костюк. По словам бойца, 26-летний старший лейтенант Андрей Ковтун ушел на фронт в самом начале СВО. Борматов отметил, что мужчины не стало при выполнении боевой задачи. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

У Марии Федоровны, к сожалению, так произошло, что ее сын, Герой России, погиб. Он служил в 74-й бригаде из Кемеровской области, — подчеркнул собеседник издания.

Борматов рассказал, что Ковтун прикрыл боевой машиной пехоты группу российских саперов, подставив себя под удар ВСУ. При выполнении боевой задачи, как отметил боец, лейтенант успел уничтожить три единицы техники и десятки украинских солдат.

Ранее старший сержант Иван Паньков совершил подвиг во время тяжелых оборонительных боев в районе населенного пункта Долина Смереки. Командир машины тяжелой огнеметной системы «Солнцепек», несмотря на контузию и поврежденную технику, уничтожил почти целую роту солдат ВСУ.

До этого участник СВО из Екатеринбурга Денис Михайлов обеспечил продвижение линии фронта на семь километров. Мужчина получил ранение, но отказался от эвакуации и продолжил руководить наступательной операцией. За свои действия он был удостоен ордена Мужества, а также медалей «За отвагу», Суворова и Жукова.

