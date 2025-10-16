Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 14:17

«Является продуктом слияния»: академик РАН объяснил природу «стратуса»

Онищенко назвал штамм COVID-19 «стратус» продуктом слияния двух субштаммов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Штамм COVID-19 «стратус» является продуктом слияния двух субштаммов, рассказал академик РАН Геннадий Онищенко в рамках проходящего в пресс-центре МИА «Россия сегодня» видеомоста «Биобезопасность стран ЕАЭС». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, впервые данный вариант коронавируса выявили в Канаде в январе этого года.

Напомню, что «стратус» впервые был выявлен и идентифицирован 27 января 2025 года, в Канаде. «Стратус» по-нашему, по-медицински, называется XFG. Он является продуктом слияния двух субштаммов, — объяснил Онищенко.

Он уточнил, что речь идет о потомках штамма «омикрон». Один был из называется LF.7, а другой — LP.8.1.2. Онищенко назвал «стратус» ребенком указанных субштаммов.

Ранее Онищенко связал рост заболеваемости ветряной оспой в России с недостатками в работе первичного медицинского звена и эпидемиологов. По его словам, ветрянка представляет собой хорошо изученную медицинскую проблему, для которой известны и клиника, и методы лечения.

