16 октября 2025 в 17:10

Россиянкам рассказали, при каких симптомах нужно обратиться к онкологу

Онколог Серяков: при появлении уплотнений в груди нужно обращаться к врачу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При появлении уплотнений в груди и изменениях соска нужно обращаться к врачу, заявил онколог Александр Серяков. По его словам, переданным «Радио 1», на первой и второй стадии рак молочной железы излечим. По его словам, рак на сегодняшний день не является приговором, если его удается вовремя диагностировать.

Если женщина это заметила, в первую очередь нужно обязательно обратиться к врачу-специалисту. На сегодняшний день рак — это не приговор, важна ранняя диагностика. А на первой-второй стадии это практически выздоровление, — сообщил эксперт.

Ранее маммолог Михаил Мазо заявил, что за 2025 год выявлено 73 тысячи новых случаев рака молочной железы. По его словам, текущий показатель не сильно отличается от предыдущих, но все же показывает небольшой рост.

