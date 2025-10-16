В МГЮА студентов обыскали с помощью собаки во время занятий

В МГЮА студентов обыскали с помощью собаки во время занятий

В Московском государственном юридическом университете имени Кутафина (МГЮА) с собаками проверили вещи студентов прямо во время занятий, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Проверку провел начальник управления безопасности вуза Сергей Толчев.

По данным канала, собака обнюхала сумки учащихся, а сам Толчев обошел все этажи и заглянул в аудитории. Как рассказали студенты, их не предупреждали о проверке и не объяснили причину осмотра.

В то же время руководство МГЮА уведомляло студентов о планируемой проверке общежитий на наличие запрещенных веществ и предметов. По словам учащихся, Толчев прежде занимал должность начальника безопасности общежития и известен тем, что в своем кабинете повесил портреты Иосифа Сталина и Лаврентия Берии.

Ранее у уроженца Узбекистана, арестованного в Москве по обвинению в финансировании терроризма, прошли обыски. Мужчине предъявлено обвинение, по решению суда он помещен в СИЗО. Также проведен осмотр его мобильного телефона и направлены запросы в ряд ведомств.

До этого в Семикаракорском районе Ростовской области прошли обыски у представителей местной религиозной организации мусульман в рамках уголовного дела о подделке документов. В ходе мероприятий были изъяты телефоны, печати, бланки и религиозная литература на турецком языке.