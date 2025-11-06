Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 11:00

На энергоблоке Нововоронежской АЭС завершили ремонт с модернизацией

Фото: Ольга Мартынова

Плановый ремонт на АЭС был направлен на обеспечение надежной работы энергоблоков и повышение эксплуатационных характеристик оборудования.

В 06:40 по московскому времени 3 ноября 2025 года энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») вышел на 100% мощности после завершения планово-предупредительного ремонта. Накануне он был включен в сеть.

Сотрудники Нововоронежской АЭС и подрядной организации «Атомэнергоремонт» выполнили текущий, средний и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования. Кроме того, осуществили перегрузку активной зоны реактора (часть отработавших кассет с топливом заменили на свежие) и очистку чаши градирни и оросителей с их частичной заменой.

В ходе планово-предупредительного ремонта специалисты выполнили комплекс работ по модернизации системы автоматического регулирования и защиты турбины. Также была проведена модернизация градирни путем усиления конструкции опорных балок оросителя и внедрения системы мониторинга веса оросителя, сигнализирующей о необходимости их химической отмывки или замены. Такие модернизационные работы уже были проведены на энергоблоке № 6 в 2025 году. Цель данной модернизации — повысить надежность, безопасность и эффективность работы энергоблока.

Мы занимаем проактивную позицию и с большим вниманием подходим к вопросам повышения надежности работы энергоблока. Каждый год мы совершенствуем процессы, что позволяет не просто поддерживать, а наращивать уровень эксплуатационной безопасности АЭС. Работы, выполненные на энергоблоке № 7 Нововоронежской АЭС, являются важной частью процесса обеспечения безопасной и эффективной работы атомной станции, — отметил заместитель главного инженера по 4-й очереди Нововоронежской АЭС Максим Тучков.

На сегодняшний день энергоблоки № 4, 5, 6 и 7 работают в штатном режиме и несут нагрузку в 3740 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Радиационный фон в районе расположения атомной станции полностью соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что никто, кроме России, на сегодняшний день не строит малые атомные электростанции. По его словам, у некоторых стран есть такие планы, но на практике к их реализации они не приступали.

