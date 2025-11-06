Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 13:14

Песков дал странам НАТО один совет

Песков: главам стран НАТО нужно прислушаться к России, чтобы понять ее

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Главам стран Североатлантического альянса нужно прислушаться к России, чтобы понять ее, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что тот не слушает заявления президента РФ Владимира Путина, передает ТАСС.

С одной стороны, они (руководители НАТО. — NEWS.ru) говорят, что они не слушают Россию, а с другой стороны, они говорят, что они ее не понимают. Попробуйте прислушаться, — сказал Песков.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО разрабатывает механизмы блокады Калининградской области. По его словам, идет активная милитаризация региона.

В свою очередь депутат Госдумы Анатолий Вассерман отметил, что страны НАТО не скрывают своих агрессивных планов в отношении Калининградской области. Он считает, что такая риторика отчасти связана с непониманием Запада характера конфликта на Украине. При этом, добавил парламентарий, в случае полномасштабной агрессии со стороны НАТО у западных рубежей РФ от Москвы последует сокрушительный ответ.

Россия
Дмитрий Песков
НАТО
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые подробности о торговле детьми в Москве
Готовая еда исчезнет из магазинов в России? Что известно, причины
Лукашенко рассказал, о чем думает каждое утро
Минфин недосчитался 48 млрд рублей нефтегазовых доходов
Суд в Лондоне конфисковал три скелета динозавров на 12,4 млн фунтов
Легенда хип-хопа нулевых даст концерт в России
На Украине установили личность задержанного водителя Анджелины Джоли
Диетолог предупредила, кому опасно есть холодец
«Дети проживут?»: Останина обратилась к Филимонову из-за скандальных мер
«Ничему жизнь не учит»: в МИД указали на провалы Запада
Терапевт ответил, кто становится жертвами магнитных бурь
Администрация Рязани осталась без руководителя
В Чехове нашли крупную подпольную нарколабораторию
«Строят стены»: в Кремле осудили визовую политику ЕС в отношении россиян
Политолог ответил, стоит ли опасаться ядерных испытаний США
Апрельское тепло сдует зимней вьюгой? Прогноз погоды в Москве в выходные
На рэпера Icegergert завели дело из-за «воровского» лозунга
Врач ответила, какие паразиты особенно опасны для людей
«Моя позиция неизменна»: депутат о программе материнского капитала
Песков обвинил Евросоюз в усилении конфронтации с Россией
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.