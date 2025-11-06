Песков дал странам НАТО один совет Песков: главам стран НАТО нужно прислушаться к России, чтобы понять ее

Главам стран Североатлантического альянса нужно прислушаться к России, чтобы понять ее, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что тот не слушает заявления президента РФ Владимира Путина, передает ТАСС.

С одной стороны, они (руководители НАТО. — NEWS.ru) говорят, что они не слушают Россию, а с другой стороны, они говорят, что они ее не понимают. Попробуйте прислушаться, — сказал Песков.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО разрабатывает механизмы блокады Калининградской области. По его словам, идет активная милитаризация региона.

В свою очередь депутат Госдумы Анатолий Вассерман отметил, что страны НАТО не скрывают своих агрессивных планов в отношении Калининградской области. Он считает, что такая риторика отчасти связана с непониманием Запада характера конфликта на Украине. При этом, добавил парламентарий, в случае полномасштабной агрессии со стороны НАТО у западных рубежей РФ от Москвы последует сокрушительный ответ.