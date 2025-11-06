Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 13:15

Перед соратником Зеленского замаячила перспектива стать мишенью ФБР

Бизнесмен из окружения Зеленского Миндич может стать фигурантом дела ФБР

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич может стать фигурантом расследования ФБР об отмывании денег, пишет «Украинская правда». По сведениям издания, расследование может быть связано с коррупционными схемами на Одесском припортовом заводе.

Неформальное управление им, по информации источников, перешло от совладельца студии «Квартал 95» Сергея Шефира к Миндичу. Кроме того, уточняется, что в 2023 году Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск фигурантов дела о хищении средств предприятия. Один из подозреваемых Александр Горбуненко, покинул Украину и переехал в США.

Однако в апреле 2025 года в отношении него в США возбудили уголовное дело, он был задержан. Вскоре после этого Горбуненко неожиданно оказался на свободе. По мнению авторов материала, такое развитие событий может указывать на то, что бизнесмен согласился сотрудничать с американскими правоохранителями.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что приближенный к Зеленскому Миндич имеет бизнес на территории Российской Федерации. По его словам, бизнесмен владел одной из компаний, занимающихся производством искусственных бриллиантов, вплоть до декабря 2024 года. При этом фирму зарегистрировали после того, как Крым вошел в состав России.

Владимир Зеленский
коррупция
ФБР
расследования
