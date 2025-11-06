Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 11:09

В Совфеде ответили на сообщения Сеула об отправке военных КНДР в зону СВО

Карасин: Сеул искажает информацию о планах Пхеньяна по отправке военных на СВО

Фото: РИА Новости

Южная Корея нередко подтасовывает факты в отношении КНДР, в том числе относительно заявлений о подготовке к отправке военнослужащих в зону СВО, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с Lenta.ru. Сенатор отметил, что подобные утверждения требуют тщательной проверки, добавив, что с серьезным недоверием относится ко всем заявлениям Сеула о Пхеньяне.

Не редки случаи абсолютной подтасовки фактов. Поэтому надо запросить соответствующий комментарий у военно-технических служб, чтобы понять, соответствует ли то, что они говорят, истине, — пояснил Карасин.

При этом сенатор указал на тесное сотрудничество между Россией и КНДР, включая военную сферу. Карасин напомнил, что российское руководство неоднократно выражало благодарность северокорейскому народу за помощь в защите территориальной целостности государства.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы сообщало, что Северная Корея якобы направила до 10 тыс. военнослужащих в Россию для выполнения восстановительных работ в зоне проведения специальной военной операции. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

