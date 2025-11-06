Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 11:11

Как приготовить салат с креветками и авокадо всего за 10 минут

Как приготовить салат с креветками и авокадо Как приготовить салат с креветками и авокадо Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сваренные креветки без панцирей (200 г), спелое авокадо (1 шт.), сок лимона, оливковое масло (1 десертная ложка), соль и молотый перец (по щепотке) — это все, что нужно для эффектного салата на фуршет.

Разрезаем авокадо пополам, удаляем косточку и аккуратно снимаем кожуру, затем нарезаем мякоть крупными кубиками. Поливаем свежевыжатым цитрусовым соком, чтобы авокадо сохранило цвет и свежесть. Аккуратно выкладываем кусочки авокадо в изящную салатную пиалу, добавляем оливковое масло, солим и слегка перчим, мягко перемешиваем. Сервируем на большом блюде, выкладывая рядом розовые креветки — этот свежий салат станет идеальной закуской для гостей и наверняка украсит ваш стол!

Ранее мы поделились рецептом жареных баклажанов с тофу для похудения.

Читайте также
Натираю на мелкой терке и обжариваю: картофельные оладьи с кабачком — рецепт проще некуда, ничего не надо отжимать
Общество
Натираю на мелкой терке и обжариваю: картофельные оладьи с кабачком — рецепт проще некуда, ничего не надо отжимать
Лунный календарь для квашения капусты в ноябре 2025
Семья и жизнь
Лунный календарь для квашения капусты в ноябре 2025
Очень вкусный омлет с овощами на сковороде: завтрак за 10 минут
Семья и жизнь
Очень вкусный омлет с овощами на сковороде: завтрак за 10 минут
Такая закуска улетает тоннами, и она очень бюджетная: готовим печеночный торт — его съедают даже те, кто не любит печень
Общество
Такая закуска улетает тоннами, и она очень бюджетная: готовим печеночный торт — его съедают даже те, кто не любит печень
Не оливье и не шуба: теперь это хит новогоднего стола — готовим «Гнездо глухаря» с картофельной соломкой
Общество
Не оливье и не шуба: теперь это хит новогоднего стола — готовим «Гнездо глухаря» с картофельной соломкой
простой рецепт
простые рецепты
рецепты
закуски
салаты
овощи
креветки
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД ответили на предложение платить женам зарплату за уборку и готовку
Сестра Тодоренко начала продавать свои голые фото для заработка на Украине
Минобороны России раскрыло потери ВСУ под Красноармейском и Димитровом
Названа дата перехода российских вузов на новую модель образования
В СПЧ сообщили о росте доли домашних убийств женщин в России
Европу призвали защитить Запорожскую АЭС из чувства самосохранения
В России могут запретить готовить и фасовать еду прямо в магазинах
Стало известно об аресте главы республиканского отделения ЦБ
Каннибализм улучшает потенцию: почему Чикатило решил есть своих жертв
ВС России ликвидировали элитные войска ВСУ в Днепропетровске
В России отмечают 82-летие освобождения Киева Красной армией
Семь европейских стран предложили ввести пошлины на товары из России
Сотни россиян спали на полу в ожидании починки самолета
ВСУ предприняли три бесупешные попытки прорвать окружение под Харьковом
Российские военные ударили по инфраструктурным объектам ВСУ
На Кузбассе приостановили работу семи шахт по требованию Ростехнадзора
Пенсионер упал в овраг и три дня пил вино
Финэксперт рассказала, почему торговая война США и Китая сбавила обороты
Российские солдаты сбили за сутки 261 украинский беспилотник в зоне СВО
Пассажиры электрички были вынуждены встречать рассвет в лесу
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.