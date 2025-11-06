Как приготовить салат с креветками и авокадо всего за 10 минут

Как приготовить салат с креветками и авокадо всего за 10 минут

Сваренные креветки без панцирей (200 г), спелое авокадо (1 шт.), сок лимона, оливковое масло (1 десертная ложка), соль и молотый перец (по щепотке) — это все, что нужно для эффектного салата на фуршет.

Разрезаем авокадо пополам, удаляем косточку и аккуратно снимаем кожуру, затем нарезаем мякоть крупными кубиками. Поливаем свежевыжатым цитрусовым соком, чтобы авокадо сохранило цвет и свежесть. Аккуратно выкладываем кусочки авокадо в изящную салатную пиалу, добавляем оливковое масло, солим и слегка перчим, мягко перемешиваем. Сервируем на большом блюде, выкладывая рядом розовые креветки — этот свежий салат станет идеальной закуской для гостей и наверняка украсит ваш стол!

