Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 13:27

Песков напомнил о гонениях российских дипломатов в Европе

Песков допустил появление новых ограничений для российских дипломатов в Европе

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские дипломаты уже ограничены в передвижениях по территории Шенгенской зоны. Представитель Кремля считает, что сохраняется вероятность введения дальнейших ограничений и для россиян, передает ТАСС.

Вполне можно предположить, что какие-то дальнейшие ограничения для российских граждан европейцы будут вводить, — высказался Песков.

Ранее представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сообщил, что к российским дипломатам наблюдается повышенный интерес со стороны иностранных спецслужб. По его словам, очень часто представители МИД РФ подвергаются в Женеве голословным обвинениям.

До этого стало известно, что посол Российской Федерации в Италии Алексей Парамонов был вызван в Министерство иностранных дел страны. Факт приглашения подтвердили и в российской дипломатической миссии в Риме. В настоящее время точная тема встречи и причины вызова официально не раскрываются.

Представитель МИД РФ Мария Захарова расценила вызов дипломата «на ковер» как недружественный жест. Она заявила, что посол напомнит Итальянским властям о недопустимости спонсирования Украины и акцентировала внимание на том, что Россия обладает всеми необходимыми правовыми и дипломатическими инструментами, чтобы довести свою позицию до Рима.

Шенген
дипломаты
Дмитрий Песков
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые подробности о торговле детьми в Москве
Готовая еда исчезнет из магазинов в России? Что известно, причины
Лукашенко рассказал, о чем думает каждое утро
Минфин недосчитался 48 млрд рублей нефтегазовых доходов
Суд в Лондоне конфисковал три скелета динозавров на 12,4 млн фунтов
Легенда хип-хопа нулевых даст концерт в России
На Украине установили личность задержанного водителя Анджелины Джоли
Диетолог предупредила, кому опасно есть холодец
«Дети проживут?»: Останина обратилась к Филимонову из-за скандальных мер
«Ничему жизнь не учит»: в МИД указали на провалы Запада
Терапевт ответил, кто становится жертвами магнитных бурь
Администрация Рязани осталась без руководителя
В Чехове нашли крупную подпольную нарколабораторию
«Строят стены»: в Кремле осудили визовую политику ЕС в отношении россиян
Политолог ответил, стоит ли опасаться ядерных испытаний США
Апрельское тепло сдует зимней вьюгой? Прогноз погоды в Москве в выходные
На рэпера Icegergert завели дело из-за «воровского» лозунга
Врач ответила, какие паразиты особенно опасны для людей
«Моя позиция неизменна»: депутат о программе материнского капитала
Песков обвинил Евросоюз в усилении конфронтации с Россией
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.