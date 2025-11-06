Песков напомнил о гонениях российских дипломатов в Европе Песков допустил появление новых ограничений для российских дипломатов в Европе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские дипломаты уже ограничены в передвижениях по территории Шенгенской зоны. Представитель Кремля считает, что сохраняется вероятность введения дальнейших ограничений и для россиян, передает ТАСС.

Вполне можно предположить, что какие-то дальнейшие ограничения для российских граждан европейцы будут вводить, — высказался Песков.

Ранее представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сообщил, что к российским дипломатам наблюдается повышенный интерес со стороны иностранных спецслужб. По его словам, очень часто представители МИД РФ подвергаются в Женеве голословным обвинениям.

До этого стало известно, что посол Российской Федерации в Италии Алексей Парамонов был вызван в Министерство иностранных дел страны. Факт приглашения подтвердили и в российской дипломатической миссии в Риме. В настоящее время точная тема встречи и причины вызова официально не раскрываются.

Представитель МИД РФ Мария Захарова расценила вызов дипломата «на ковер» как недружественный жест. Она заявила, что посол напомнит Итальянским властям о недопустимости спонсирования Украины и акцентировала внимание на том, что Россия обладает всеми необходимыми правовыми и дипломатическими инструментами, чтобы довести свою позицию до Рима.