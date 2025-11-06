Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 13:31

Названа сумма, которую Польша потратит на укрепление границы с Россией

Польша выделит $7 млн на укрепление границы с Россией

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Польша потратит около $7 млн (574 млн рублей) на модернизацию системы охраны границы с Россией, пишет в соцсети X пресс-служба Пограничной стражи Польши. Примерно 90% этой суммы профинансирует фонд Евросоюза. Похожая программа модернизации запланирована и для участка на польско-белорусской границе.

Целью проекта называют повышение возможности наблюдений и безопасности. В планах обновление сетевой и телекоммуникационной инфраструктуры, внедрение новых решений и мобильных технологий для сотрудников пограничной службы.

Польские власти закупят радиосвязное, спутниковое, телекоммуникационное и мобильное оборудование, а также организуют обучение администраторов систем безопасности. Реализация проекта запланирована с 1 сентября 2025 года по 31 марта 2028-го.

Ранее стало известно, граница Норвегии с Россией получит новую систему наблюдения. На эти цели выделено 191 млн норвежских крон (1,5 млрд рублей). В полиции королевства добавили, что средства направят на существенное улучшение системы контроля вдоль внешней границы. Для реализации проекта создана межведомственная группа, которая уже осмотрела участок у бывшего КПП «Скафферхуллет», где начнется модернизация.

пограничники
Польша
Россия
границы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко рассказал, о чем думает каждое утро
Минфин недосчитался 48 млрд рублей нефтегазовых доходов
Суд в Лондоне конфисковал три скелета динозавров на 12,4 млн фунтов
Легенда хип-хопа нулевых даст концерт в России
На Украине установили личность задержанного водителя Анджелины Джоли
Диетолог предупредила, кому опасно есть холодец
«Дети проживут?»: Останина обратилась к Филимонову из-за скандальных мер
«Ничему жизнь не учит»: в МИД указали на провалы Запада
Терапевт ответил, кто становится жертвами магнитных бурь
Администрация Рязани осталась без руководителя
В Чехове нашли крупную подпольную нарколабораторию
«Строят стены»: в Кремле осудили визовую политику ЕС в отношении россиян
Политолог ответил, стоит ли опасаться ядерных испытаний США
Апрельское тепло сдует зимней вьюгой? Прогноз погоды в Москве в выходные
На рэпера Icegergert завели дело из-за «воровского» лозунга
Врач ответила, какие паразиты особенно опасны для людей
«Моя позиция неизменна»: депутат о программе материнского капитала
Песков обвинил Евросоюз в усилении конфронтации с Россией
Российского лыжника дисквалифицировали на несколько лет
Президент Мескики выдвинула обвинения о домогательстве
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.