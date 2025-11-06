Названа сумма, которую Польша потратит на укрепление границы с Россией Польша выделит $7 млн на укрепление границы с Россией

Польша потратит около $7 млн (574 млн рублей) на модернизацию системы охраны границы с Россией, пишет в соцсети X пресс-служба Пограничной стражи Польши. Примерно 90% этой суммы профинансирует фонд Евросоюза. Похожая программа модернизации запланирована и для участка на польско-белорусской границе.

Целью проекта называют повышение возможности наблюдений и безопасности. В планах обновление сетевой и телекоммуникационной инфраструктуры, внедрение новых решений и мобильных технологий для сотрудников пограничной службы.

Польские власти закупят радиосвязное, спутниковое, телекоммуникационное и мобильное оборудование, а также организуют обучение администраторов систем безопасности. Реализация проекта запланирована с 1 сентября 2025 года по 31 марта 2028-го.

Ранее стало известно, граница Норвегии с Россией получит новую систему наблюдения. На эти цели выделено 191 млн норвежских крон (1,5 млрд рублей). В полиции королевства добавили, что средства направят на существенное улучшение системы контроля вдоль внешней границы. Для реализации проекта создана межведомственная группа, которая уже осмотрела участок у бывшего КПП «Скафферхуллет», где начнется модернизация.