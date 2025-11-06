Врач назвала неожиданную причину увеличения веса

Лишний вес может возникать не из-за накопленного жира, а из-за отеков, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог Анна Одерий. По ее словам, причины образования отеков могут быть разными.

В частности, отеки могут свидетельствовать о нарушениях работы сердца — кровь застаивается в нижних конечностях, и к вечеру ноги становятся тяжелыми, а обувь тесной. Проблемах с почками — жидкость не выводится должным образом, из-за чего чаще появляются утренние отеки под глазами, — рассказала Одерий.

Она посоветовала провести проверку собственного организма — осторожно надавить на кожу голени или стопы: если осталась ямка, которая медленно расправляется, речь идет об отеке. При частой задержке жидкости в организме врач посоветовала обратиться к врачу, чтобы выявить причину такого состояния.

Ранее диетолог Елена Устинова рассказала, что после отказа от продуктов с содержанием простых углеводов — сахарозы, глюкозы и фруктозы — человек становится более энергичным. По ее словам, такое изменение в рационе способствует выведению лишней жидкости из организма и уменьшению отеков.