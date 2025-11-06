Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 11:00

Натираю на мелкой терке и обжариваю: картофельные оладьи с кабачком — рецепт проще некуда, ничего не надо отжимать

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Натираю на мелкой терке и обжариваю: картофельные оладьи с кабачком — рецепт проще некуда, ничего не надо отжимать. Это отличный способ разнообразить повседневное меню. Простота приготовления позволяет легко освоить этот рецепт даже новичкам. Оладьи получаются нежными, легкими и очень вкусными.

Для приготовления понадобятся самые доступные продукты: картофель (3–4 шт.), молодой кабачок (1 шт.), яйцо (1 шт.), чеснок (1–2 зубчика), мука (2–3 ст. л.), соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Очищенный картофель и кабачок натрите на мелкой терке, добавьте яйцо, измельченный чеснок, соль, перец и немного муки. Масса должна стать вязкой, удобной для формирования оладий. На разогретую сковороду с маслом выкладывайте столовой ложкой тонкие оладьи и обжаривайте до золотистой корочки с обеих сторон. Такую закуску удобно брать с собой на природу или предложить детям в качестве перекуса. Готовятся оладьи быстро, а съедаются еще быстрее!

Ранее мы готовили «Сырный картофан». Все друзья попробовали и теперь тоже жарят так. Вкуснейшая жареная картошка с заливкой.

