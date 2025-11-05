Шоколадные оладьи с какао — пышные и очень вкусные! Секрет прост — дождитесь, пока сода зашипит в кефире

Шоколадные оладьи с какао — пышные и очень вкусные! Секрет прост — дождитесь, пока сода зашипит в кефире. Нет ничего лучше, чем начинать день с вкуснейшего завтрака, который заставит улыбнуться даже самого капризного члена семьи. Такие панкейки с нежным шоколадным вкусом запросто заменят конфеты и прочие вредные сладости.

Необходимые ингредиенты: 200 мл кефира, 0,5 ч. л. соды, 1 яйцо, 100 г муки, 2 ст. л. какао, 2 ст. л. сахара, щепотка соды, ванилин, кусочки тёмного шоколада и немного растительного масла для жарки.

Способ приготовления прост: смешайте теплый кефир с содой и подождите, пока зашипит, потом добавьте яйцо и сахар. Просейте муку, добавьте какао и ванилин, тщательно перемешайте. В последнюю очередь аккуратно вмешайте кусочки шоколада. Выпекайте блины на раскалённой сковороде с минимальным количеством масла. Такие панкейки будут радовать глаз, манить ароматом и дарить заряд позитивных эмоций. Можно подавать со сгущёнкой, джемом или ягодами — выбирайте, что душе угодно.

