Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 17:15

Шоколадные оладьи с какао — пышные и очень вкусные! Секрет прост — дождитесь, пока сода зашипит в кефире

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шоколадные оладьи с какао — пышные и очень вкусные! Секрет прост — дождитесь, пока сода зашипит в кефире. Нет ничего лучше, чем начинать день с вкуснейшего завтрака, который заставит улыбнуться даже самого капризного члена семьи. Такие панкейки с нежным шоколадным вкусом запросто заменят конфеты и прочие вредные сладости.

Необходимые ингредиенты: 200 мл кефира, 0,5 ч. л. соды, 1 яйцо, 100 г муки, 2 ст. л. какао, 2 ст. л. сахара, щепотка соды, ванилин, кусочки тёмного шоколада и немного растительного масла для жарки.

Способ приготовления прост: смешайте теплый кефир с содой и подождите, пока зашипит, потом добавьте яйцо и сахар. Просейте муку, добавьте какао и ванилин, тщательно перемешайте. В последнюю очередь аккуратно вмешайте кусочки шоколада. Выпекайте блины на раскалённой сковороде с минимальным количеством масла. Такие панкейки будут радовать глаз, манить ароматом и дарить заряд позитивных эмоций. Можно подавать со сгущёнкой, джемом или ягодами — выбирайте, что душе угодно.

Ранее мы готовили яичницу на картофельной подушке. Рецепт белорусского завтрака на большом дранике — самое вкусное, что можно приготовить из картошки.

Читайте также
Оладушки из тыквы для уютного завтрака — готовлю за 15 минут, и хорошее настроение обеспечено
Общество
Оладушки из тыквы для уютного завтрака — готовлю за 15 минут, и хорошее настроение обеспечено
Оладьи как в американской кафешке: готовим обалденные панкейки — нужен один банан, стакан молока и чуть-чуть муки
Общество
Оладьи как в американской кафешке: готовим обалденные панкейки — нужен один банан, стакан молока и чуть-чуть муки
Рецепт беспроигрышных сырников: не развалятся и получатся у всех — обалденно вкусные и простые
Общество
Рецепт беспроигрышных сырников: не развалятся и получатся у всех — обалденно вкусные и простые
Капустные стейки с шапкой из фарша и сыра — это безумно вкусно. Нужно только разрезать кочан на кругляшки и сделать заливку
Общество
Капустные стейки с шапкой из фарша и сыра — это безумно вкусно. Нужно только разрезать кочан на кругляшки и сделать заливку
Пеку перцы и смешиваю с 3 простыми ингредиентами: готовим чумовую закуску на поджаристый хлеб — идеально к вину и просто так
Общество
Пеку перцы и смешиваю с 3 простыми ингредиентами: готовим чумовую закуску на поджаристый хлеб — идеально к вину и просто так
оладьи
панкейки
простой рецепт
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Будут убивать»: участник СВО назвал нелегальный источник доходов Украины
На Солнце зафиксирована «красивая» вспышка
Экс-нардеп объяснил, почему Порошенко критикует Зеленского
IT-эксперт рассказал, как мошенники заманивают людей скидками
«Большая ошибка»: сенатор об учениях США с отработкой ядерного удара по РФ
В Подмосковье поймали вора сливочного масла
В Кремле раскрыли важный нюанс в распоряжении Путина о ядерных испытаниях
Раскрыты наиболее высокооплачиваемые профессии в Москве
В Одесской области произошло несколько взрывов
В России объяснили, почему «крах» Зеленского ничего не решит на Украине
Экс-премьер Украины раскрыл, почему на самом деле Трамп не дает Tomahawk
На теплоходе «Сергей Дягилев» произошло массовое отравление
Трамп сделал громкое заявление о дружбе с Си Цзиньпином после ввода пошлин
Как выбрать стильное постельное белье, которое украсит спальню
Грузинские пограничники не отпускают домой россиянку с сыном-инвалидом
Общественник — участник СВО назвал самое мощное оружие России
Спрятавшей убитую дочь в диване женщине избрали меру пресечения
Олимпийская чемпионка Мельникова высказалась о токсичности в гимнастике
В Госдуме призвали ввести еще одно ограничение для детских сим-карт
Раскаянье, угроза реального срока: фото Аглаи Тарасовой из зала суда
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.