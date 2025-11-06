Секрет вкусного осеннего завтрака — американские хоткейки: пышные воздушные блинчики с румяной корочкой

Американские панкейки, или хоткейки, — это не просто блины, а целое явление. Такие толстенькие, пышные и невероятно нежные, они больше похожи на маленькие воздушные пирожные, идеально впитывающие кленовый сироп или мед. В отличие от наших традиционных тонких блинчиков, их секрет в особом тесте на разрыхлителе, которое поднимается на сковороде, создавая ту самую бархатистую текстуру с румяной корочкой. Это идеальный вариант для неторопливого выходного завтрака, который создаст атмосферу уюта и праздника на всей кухне. Дети от них без ума, а взрослые на мгновение чувствуют себя героями американского фильма.

Приготовить их проще простого. В глубокой миске взбейте одно куриное яйцо с 100 миллилитрами молока и двумя столовыми ложками сахара до легкой пены. Можно добавить щепотку ванилина для аромата. Теперь постепенно всыпьте пять столовых ложек муки, смешанных с одной чайной ложкой разрыхлителя. Аккуратно перемешайте венчиком до исчезновения комочков, но недолго — тесто должно оставаться слегка комковатым, это залог пышности. Дайте ему постоять буквально 5 минут. Разогрейте хорошую антипригарную сковороду на среднем огне, смазывать маслом нужно совсем чуть-чуть. Выливайте тесто половником, формируя небольшие, диаметром 8–10 сантиметров, кружочки. Жарьте их около 2-3 минут с одной стороны, пока на поверхности не появятся пузырьки, а затем переверните и жарьте еще минуту-полторы до золотистого цвета. Складывайте готовые панкейки стопочкой, чтобы они оставались теплыми и мягкими.

