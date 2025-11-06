Вымогавший 13 млн рублей экс-гендиректор ОЭЗ выходит из колонии Бывший гендиректор «Титановой долины» покинет колонию на пять лет раньше срока

Бывший генеральный директор «Титановой долины» Артемий Кызласов выйдет из колонии почти на пять лет раньше срока, передает пресс-служба судов Свердловской области. Уточняется, что его адвокат подал апелляционную жалобу, в которой сказано, что фигурант отбыл более половины срока наказания, признал вину и полностью раскаялся в преступлении. Также правозащитник уточнил, что Кызласов принимает меры к погашению дополнительного наказания в виде штрафа в размере 13 млн рублей.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, заменил Артемию Кызласову неотбытую часть наказания – 4 года 9 месяцев 5 дней – на принудительные работы, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России в 2025 году задержаны 15 экс-губернаторов, их заместителей и мэров. Среди них экс-глава Тамбовской области Максим Егоров и вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев. Уточнялось, что в Курской области были задержаны бывший губернатор Алексей Смирнов, его первый заместитель Алексей Дедов и врио замгубернатора региона Владимир Базаров.