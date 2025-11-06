Вымогавший 13 млн рублей экс-гендиректор ОЭЗ выходит из колонии

Бывший генеральный директор «Титановой долины» Артемий Кызласов выйдет из колонии почти на пять лет раньше срока, передает пресс-служба судов Свердловской области. Уточняется, что его адвокат подал апелляционную жалобу, в которой сказано, что фигурант отбыл более половины срока наказания, признал вину и полностью раскаялся в преступлении. Также правозащитник уточнил, что Кызласов принимает меры к погашению дополнительного наказания в виде штрафа в размере 13 млн рублей.
Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, заменил Артемию Кызласову неотбытую часть наказания – 4 года 9 месяцев 5 дней – на принудительные работы, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в России в 2025 году задержаны 15 экс-губернаторов, их заместителей и мэров. Среди них экс-глава Тамбовской области Максим Егоров и вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев. Уточнялось, что в Курской области были задержаны бывший губернатор Алексей Смирнов, его первый заместитель Алексей Дедов и врио замгубернатора региона Владимир Базаров.