06 ноября 2025 в 15:04

Россиянам весной предложат первый безвизовый круиз в Европу

Фото: Tobias Köhler/dpa/Global Look Press

Первый безвизовый речной круиз в Европу для российских туристов запустят весной 2026 года, сообщает RATA-news. Маршрут пройдет по Дунаю с отправлением из Белграда, что позволит россиянам путешествовать без получения виз.

В материале говорится, что треть кают уже выкуплена в рамках программы раннего бронирования со скидкой 10%. Круиз продлится с 25 марта по 1 апреля на современном теплоходе премиум-класса, рассчитанном на 82 каюты. Весь сервис будет адаптирован для русскоязычных туристов — от меню и экскурсий до обслуживания на борту.

Маршрут включает посещение семи городов Сербии, в том числе Белграда, Нови-Сада и древнего римского поселения Виминациум. Стоимость круиза начинается от €1980 (185 тыс. рублей) на человека по формату «все включено» — с питанием, экскурсиями, трансферами и страховкой.

Китай с 15 сентября ввел безвизовый режим для россиян с обычными загранпаспортами сроком до 30 дней. Это решение будет действовать до 14 сентября 2026 года. Спрос на перелеты в первый месяц после отмены виз увеличился на 60% по сравнению с сентябрем и октябрем 2024 года. При этом средняя цена на билеты туда-обратно составила 75,4 тыс. рублей.

