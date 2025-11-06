Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 09:00

Не оливье и не шуба: теперь это хит новогоднего стола — готовим «Гнездо глухаря» с картофельной соломкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Не оливье и не шуба: теперь это хит новогоднего стола — готовим «Гнездо глухаря» с картофельной соломкой. Красивый и вкусный салат «Гнездо глухаря» с хрустящей картофельной соломкой и ароматными жареными грибами станет гордостью вашего праздничного стола. Такое блюдо непременно привлечёт внимание гостей и порадует вкусом.

Ингредиенты: куриная грудка (200 г), шампиньоны (150 г), яйца (3 шт.), свежий огурец (1 шт.), зеленый горошек (1 баночка), картофель (2 шт.), майонез, соль и перец.

Грудку и грибы обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Яйца и картофель отварите, нарежьте кубиками. Огурец и грудку измельчите некрупными кусочками. Картошку постругайте на корейской терке и обжарьте до хруста. Смешайте все ингредиенты (кроме картошки), добавьте зеленый горошек и немного майонеза, слегка посолите и поперчите.

Выложите массу на блюдо горкой. Сверху аккуратно разместите картофельную соломку, обжаренную до золотистого цвета. Готовое блюдо украсьте зеленью. Порадуйте своих гостей и близких уникальным и вкусным салатом, который станет главным украшением вашего праздничного стола!

Ранее мы готовили куриные ёжики с рисом. Рецепт на все времена, который обожают взрослые и дети. Фишка в особой зажарке.

