Администрация Рязани осталась без руководителя

Глава рязанской администрации Виталий Артемов покинул свой пост. В Telegram-канале он пояснил, что оставил должность по собственному желанию. Свой выбор Артемов назвал непростым, не прокомментировав причины такого шага.

Принял непростое для себя решение. По собственному желанию покидаю пост главы администрации Рязани, — поделился чиновник.

Артемов выразил уверенность, что город продолжит развиваться, а планы и проекты будут исполнены на должном уровне, качественно и в срок. Со своей стороны он пообещал в дальнейшем помогать Рязани и ее жителям всем, чем сможет.

Гордума города в конце октября сообщала об отстранении Артемова от должности до 20 декабря. Такое решение было принято на фоне проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах и имуществе. Перед этим «Единая Россия» приостановила полномочия чиновника в региональном отделении партии в связи с критикой местных жителей его работы. Артемов занимал должность главы администрации Рязани с ноября 2023 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Андрея Кашеварова от обязанностей замглавы ФАС. Решение было принято из-за личного заявления самого Кашеварова.