23 октября 2025 в 11:37

Мэра российского города отстранили от должности при проверке доходов

В Рязани главу администрации Виталия Артемова отстранили от должности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главу администрации Рязани Виталия Артемова отстранили от должности, говорится в группе местной гордумы во «ВКонтакте». По данным источника, такое решение принято в связи с проведением проверки достоверности сведений о доходах и расходах.

С 23.10.2025 г. до окончания срока проверки (до 20.12.2025 г. включительно) отстранен Артемов Виталий Евгеньевич, — говорится в публикации.

В ходе проверки специалисты также выяснят данные об имуществе и обязательствах имущественного характера. Решение об отстранении приняла председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова.

Ранее бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина не выпустили по УДО из-за неподобающего поведения и непогашенных взысканий. Чиновника обвинили во взяточничестве в 2019 году и назначили ему 10 лет колонии.

В Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова. Руководитель региона в нецензурных выражениях объявил чиновнику об увольнении. Инцидент произошел на фоне проверки городского округа, которым заведовал Жидков.

