Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 16:02

Экс-мэр Нижнего Новгорода не вышел по УДО из-за одной причины

Экс-мэру Нижнего Новгорода Сорокину отказали в УДО из-за поведения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Экс-мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину отказали в условно-досрочном освобождении из-за неподобающего поведения и непогашенных взысканий, передает Telegram-канал Mash. Обвинительный приговор был вынесен в 2019 году.

Сорокин был признан виновным в получении взятки и приговорен к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии, говорится в сообщении. Также ему был назначен штраф в размере 460,8 млн рублей и введен запрет на работу в государственных органах в течение двух лет.

Ранее директор учреждения «Служба заказчика администрации Приморского района» Александр Маслов был задержан по подозрению во взяточничестве. Согласно официальным данным, сумма взятки составляет 965 тыс. рублей, однако в ходе допроса фигурант указал иную сумму, превышающую 1,9 млн рублей.

Кроме того, Дзержинский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю начальника регионального УФСИН Сергею Мойсеенко. Бывший чиновник признан виновным в масштабной растрате и приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Нижний Новгород
мэры
УДО
исправительные колонии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вышла русскоязычная озвучка S.T.A.L.K.E.R. 2
Суд выпустил сына Каддафи на свободу после 10 лет под арестом
Стало известно, сколько детских кружков открыли в Подмосковье в этом году
«Оказались на голову выше»: военэксперт ответил на критику российского Т-14
Иеромонах оказался за решеткой после «респекта» РДК
Юрист раскрыл безопасный способ передать квартиру детям
Суд вынес приговор по делу об убийстве мэра Дзержинского в 2006 году
«По 5000 рублей»: экс-футболист рассказал о попытке сыграть договорной матч
Считавшийся потухшим 710 тысяч лет вулкан проснулся в Иране
Вороны камнями бьют стекла машин в российском городе
Волонтер разнес версию о том, что семью Усольцевых в тайге растерзал хищник
Хоккеист из «Сибири» перешел в «Металлург»
Еще 16 человек задержали в Грузии за попытку штурма президентского дворца
Ученые раскрыли тайну выбрасывающихся на берег дельфинов
Экономист рассказал, чьи банковские счета могут быть заблокированы
«Кремлевский астролог» объяснил, почему перестал работать с политиками
Богомолов жестко прошелся по российским актерам
Каждый пятый рубль региональных доходов придется на столицу
Россиянам рассказали, как нельзя хранить картофель
В США рассказали о новом иске Трампа против известного издания
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.