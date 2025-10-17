Экс-мэр Нижнего Новгорода не вышел по УДО из-за одной причины

Экс-мэр Нижнего Новгорода не вышел по УДО из-за одной причины Экс-мэру Нижнего Новгорода Сорокину отказали в УДО из-за поведения

Экс-мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину отказали в условно-досрочном освобождении из-за неподобающего поведения и непогашенных взысканий, передает Telegram-канал Mash. Обвинительный приговор был вынесен в 2019 году.

Сорокин был признан виновным в получении взятки и приговорен к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии, говорится в сообщении. Также ему был назначен штраф в размере 460,8 млн рублей и введен запрет на работу в государственных органах в течение двух лет.

Ранее директор учреждения «Служба заказчика администрации Приморского района» Александр Маслов был задержан по подозрению во взяточничестве. Согласно официальным данным, сумма взятки составляет 965 тыс. рублей, однако в ходе допроса фигурант указал иную сумму, превышающую 1,9 млн рублей.

Кроме того, Дзержинский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю начальника регионального УФСИН Сергею Мойсеенко. Бывший чиновник признан виновным в масштабной растрате и приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.