Самарский губернатор обматерил и уволил районного главу

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев после проверки городского округа Кинель принял решение об отставке районного главы Юрия Жидкова, об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте». При этом в Сети появилась запись, где глава региона в нецензурных выражениях объявил об увольнении, хлопнув коллегу по плечу.

Позже Федорищев пояснил, что Дом культуры, школа, многие другие социальные объекты «не были достаточным образом вовлечены в работу муниципальной власти». В связи с этим Жидков покинул пост.

Пока будем работать с исполняющим обязанности, — констатировал Федорищев.

Ранее директор департамента госслужбы ХМАО Александр Деменко был уволен, после того как новый губернатор Руслан Кухарук не продлил с ним контракт. По версии журналистов, Деменко мог быть назначен по протекции бывшего первого политического замгубернатора Алексея Шипилова. Сейчас он находится в Тюменском СИЗО по подозрению в коррупции.

До этого прокуратура Омской области попросила суд приговорить к 11 годам колонии бывшего заместителя министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимира Сычева. Его обвиняют в получении взятки от предпринимателя в размере 1,9 млн рублей.