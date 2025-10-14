Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 23:49

Самарский губернатор обматерил и уволил районного главу

Самарский губернатор Федорищев с матом уволил главу Кинельского района Жидкова

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев после проверки городского округа Кинель принял решение об отставке районного главы Юрия Жидкова, об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте». При этом в Сети появилась запись, где глава региона в нецензурных выражениях объявил об увольнении, хлопнув коллегу по плечу.

Позже Федорищев пояснил, что Дом культуры, школа, многие другие социальные объекты «не были достаточным образом вовлечены в работу муниципальной власти». В связи с этим Жидков покинул пост.

Пока будем работать с исполняющим обязанности, — констатировал Федорищев.

Ранее директор департамента госслужбы ХМАО Александр Деменко был уволен, после того как новый губернатор Руслан Кухарук не продлил с ним контракт. По версии журналистов, Деменко мог быть назначен по протекции бывшего первого политического замгубернатора Алексея Шипилова. Сейчас он находится в Тюменском СИЗО по подозрению в коррупции.

До этого прокуратура Омской области попросила суд приговорить к 11 годам колонии бывшего заместителя министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимира Сычева. Его обвиняют в получении взятки от предпринимателя в размере 1,9 млн рублей.

