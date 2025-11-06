Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 13:52

«Строят стены»: в Кремле осудили визовую политику ЕС в отношении россиян

Песков заявил о возведении Европой новых стен в отношениях с Россией

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Европейские государства активно возводят новые барьеры в отношениях с Российской Федерацией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, исторический процесс в конечном итоге определит справедливый исход сложившейся ситуации, передает ТАСС.

Данное заявление было сделано в ответ на публикацию Politico о планируемом ужесточении визового режима для граждан России. Представитель Кремля отметил, что европейские партнеры демонстрируют прекрасное умение создавать разделительные линии.

Они строят стены, они не забыли, как это делать. История все расставит по своим местам, — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что российские дипломаты уже ограничены в передвижениях по территории Шенгенской зоны. Представитель Кремля считает, что сохраняется вероятность введения дальнейших ограничений и для россиян в Европе.

Прежде представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сообщил, что к российским дипломатам наблюдается повышенный интерес со стороны иностранных спецслужб. По его словам, очень часто представители МИД РФ подвергаются в Женеве голословным обвинениям.

Россия
Дмитрий Песков
Евросоюз
визы
Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

