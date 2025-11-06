Песков обвинил Евросоюз в усилении конфронтации с Россией Песков: Евросоюз добавляет новые элементы к противостоянию с Россией

Евросоюз продолжает наращивать давление на Россию, активно возрождая практики времен холодной войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, европейские государства не только используют прежние методы противостояния, но и разрабатывают новые, более изощренные подходы, передает ТАСС.

Такой комментарий представитель Кремля дал в связи с публикацией издания Politico о подготовке Брюсселем дополнительных визовых ограничений для граждан Российской Федерации. Песков подчеркнул, что подобные действия лишь усиливают конфронтационный курс в отношениях между Москвой и Европой.

К сожалению, европейцы усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией, которая была во время холодной войны, и так же усердно к этой конфронтации добавляют новые изощренные элементы, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что российские дипломаты уже ограничены в передвижениях по территории Шенгенской зоны. Представитель Кремля считает, что сохраняется вероятность введения дальнейших ограничений и для россиян в Европе.