Салат «Огненная лошадь»: без слоев и прочих заморочек — элементарное блюдо на Новый год и не только

Салат «Огненная лошадь», названный в честь символа 2026 года, станет ярким украшением праздничного стола на Новый год и не только. Готовится без слоев и прочих заморочек — элементарное блюдо!

Для приготовления вам понадобится: 300 г копченой курицы, 250 г обжаренных шампиньонов, 150 г твердого сыра, 1 крупный гранат, 50 г грецких орехов, майонез для заправки. Копченую курицу нарежьте кубиками, шампиньоны — пластинками, сыр натрите на терке, орехи измельчите, гранат очистите от зерен. Все ингредиенты, кроме половины гранатовых зерен, соедините в глубокой миске, заправьте майонезом и тщательно перемешайте. При подаче украсьте салат оставшимися гранатовыми зернами, которые символизируют огненную природу лошади и придают блюду праздничный вид.

Вкус этого салата — это смелая гармония насыщенных вкусов: копченая курица и земляные нотки грибов создают базовый профиль, нежный сыр смягчает композицию, грецкие орехи добавляют пикантную хрустящую текстуру, а сочные гранатовые зерна взрываются сладковатой кислинкой. Этот салат вкусен и символичен — он призван привлечь удачу и энергию в наступающем году Огненной Лошади.

