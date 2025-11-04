Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 16:30

Куриные ёжики с рисом — рецепт на все времена, который обожают взрослые и дети. Фишка в особой зажарке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите приготовить сытный обед без лишней суеты? Куриные ёжики с рисом — идеальное решение: сочные тефтели в нежном сливочном соусе готовятся в одной кастрюле, а ароматная зажарка из лука, моркови и чеснока придаёт блюду домашний уют и насыщенный вкус. Просто, вкусно и точно понравится всей семье — даже маленьким привередам!

Для блюда возьмите: 500 г куриного фарша, 100 г риса, 1 луковицу, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 200 мл сливок (20 %), 1 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли, 1/2 ч. л. чёрного перца, 1 л воды, 1 лавровый лист.

Рис промойте и отварите до полуготовности (около 10 минут), откиньте на дуршлаг. В сковороде на растительном масле обжарьте мелко нарезанный лук и тёртую морковь до мягкости. Добавьте измельчённый чеснок, перемешайте и снимите с огня. В куриный фарш добавьте рис, половину зажарки, соль и перец, тщательно вымешайте. Сформируйте небольшие тефтели. В кастрюле разогрейте оставшуюся зажарку, выложите ёжики, влейте воду, добавьте лавровый лист. Доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите 20 минут. Влейте сливки, аккуратно перемешайте и готовьте ещё 10 минут. Подавайте горячими — блюдо отлично сочетается с овощным салатом.

Ранее мы делились рецептом «Сырного картофана». Теперь все друзья жарят так.

