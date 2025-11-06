Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 13:38

Израиль ввел режим закрытой военной зоны на границе с Египтом

Израиль объявил участок границы с Египтом закрытой зоной из-за контрабанды

Фото: KHALED ELFIQI/EPA/ТАСС

Израиль объявил участок границы с Египтом закрытой военной зоной, заявил в соцсети X министр обороны еврейского государства Исраэль Кац. Он пояснил, что меру приняли для борьбы с контрабандой оружия через границу с помощью БПЛА. Министр подчеркнул, что такое снабжение противников Израиля вооружением является террористической угрозой.

Я поручил Армии обороны Израиля объявить район, прилегающий к израильско-египетской границе, закрытой военной зоной, — сказал Кац.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль не выполняет своих обязательств по пропуску гумпомощи в Газу. Он отметил, что страна нарушает режим прекращения огня и не допускает в сектор оговоренное количество грузов. Министр добавил, что с момента объявления прекращения огня израильская сторона уже убила около 250 жителей Газы.

До этого власти палестинского анклава сообщили, что Израиль с начала действия соглашения о прекращении огня направил в сектор Газа 3,2 тысячи грузовиков с гуманитарной помощью и товарами — это лишь 24% от оговоренного объема. По их данным, вместо предусмотренных 600 грузовиков в сутки пропускается в среднем только 145.

