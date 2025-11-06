Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 12:07

Израильский министр обратился к евреям Нью-Йорка с необычной просьбой

Министр Шикли попросил евреев Нью-Йорка покинуть город из-за нового мэра Мамдани

Фото: Jens-Christof Niemeyer/Global Look Press

Израильский министр по вопросам диаспоры Амихай Шикли попросил евреев в Нью-Йорке покинуть город. В соцсети X он обратился к ним с таким призывом на фоне избрания мэром города мусульманина-демократа Зохрана Мамдани. Шикли обвинил его в поддержке ХАМАС.

По словам министра, город, который когда-то символизировал всеобщую свободу, передал ключи от власти стороннику палестинского движения. Позиция ХАМАС, убежден Шикли, не так далека от позиции «фанатиков-джихадистов», убивших почти 3 тыс. американцев в результате атак 11 сентября. По его мнению, город никогда не будет прежним, особенно для еврейской общины.

Министр призвал евреев Нью-Йорка серьезно задуматься о том, чтобы сделать Израиль своим новым домом. Шикли уверен, что город идет «с открытыми глазами в бездну», в которую уже погрузился Лондон под управлением Садика Хана.

В Нью-Йорке проживает около 1,3 млн евреев. Это самое большое еврейское сообщество в мире за пределами Израиля.

Ранее судмедэксперты опознали тела еще трех заложников, которые вернуло ХАМАС в рамках соглашения. Представители Армии обороны Израиля сообщили семьям погибших о том, что останки доставлены на территорию страны.

Израиль
США
евреи
Нью-Йорк
