Юрист напомнил, в каких случаях регистрацию могут признать фиктивной

Использование поддельных документов при оформлении регистрации автоматически делает ее фиктивной, заявил «МК в Калининграде» юрист Юрий Александров. Фикцией являются и ситуации, когда человек получает прописку в квартире, но по факту не собирается там жить.

Случаи, когда собственник регистрирует нанимателя, но не предоставляет ему жилье, также относят к фиктивной регистрации, отметил Александров. Он напомнил, что регистрация — это лишь фиксация места проживания. Сама по себе прописка не дает права на проживание.

Прописка необходима для учета граждан в государственных системах и связи с каждым из них. Юридическим основанием для проживания считается право собственности, договор аренды, социальный наем и другие документы.

Ранее юрист Денис Хмелевской заявил, что при покупке недвижимости не нужно спешить и заключать быстрые сделки. По его мнению, искусственное растягивание этого процесса позволит обезопасить себя от аферистов.