Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 13:42

Юрист напомнил, в каких случаях регистрацию могут признать фиктивной

Юрист Александров: в фиктивных регистрациях используют поддельные документы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Использование поддельных документов при оформлении регистрации автоматически делает ее фиктивной, заявил «МК в Калининграде» юрист Юрий Александров. Фикцией являются и ситуации, когда человек получает прописку в квартире, но по факту не собирается там жить.

Случаи, когда собственник регистрирует нанимателя, но не предоставляет ему жилье, также относят к фиктивной регистрации, отметил Александров. Он напомнил, что регистрация — это лишь фиксация места проживания. Сама по себе прописка не дает права на проживание.

Прописка необходима для учета граждан в государственных системах и связи с каждым из них. Юридическим основанием для проживания считается право собственности, договор аренды, социальный наем и другие документы.

Ранее юрист Денис Хмелевской заявил, что при покупке недвижимости не нужно спешить и заключать быстрые сделки. По его мнению, искусственное растягивание этого процесса позволит обезопасить себя от аферистов.

юристы
жилье
общество
документы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые подробности о торговле детьми в Москве
Готовая еда исчезнет из магазинов в России? Что известно, причины
Лукашенко рассказал, о чем думает каждое утро
Минфин недосчитался 48 млрд рублей нефтегазовых доходов
Суд в Лондоне конфисковал три скелета динозавров на 12,4 млн фунтов
Легенда хип-хопа нулевых даст концерт в России
На Украине установили личность задержанного водителя Анджелины Джоли
Диетолог предупредила, кому опасно есть холодец
«Дети проживут?»: Останина обратилась к Филимонову из-за скандальных мер
«Ничему жизнь не учит»: в МИД указали на провалы Запада
Терапевт ответил, кто становится жертвами магнитных бурь
Администрация Рязани осталась без руководителя
В Чехове нашли крупную подпольную нарколабораторию
«Строят стены»: в Кремле осудили визовую политику ЕС в отношении россиян
Политолог ответил, стоит ли опасаться ядерных испытаний США
Апрельское тепло сдует зимней вьюгой? Прогноз погоды в Москве в выходные
На рэпера Icegergert завели дело из-за «воровского» лозунга
Врач ответила, какие паразиты особенно опасны для людей
«Моя позиция неизменна»: депутат о программе материнского капитала
Песков обвинил Евросоюз в усилении конфронтации с Россией
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.