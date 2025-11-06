Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 13:24

Террор в Волгограде, налет на Крым, закрытие школ: ВСУ атакуют РФ 6 ноября

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Минувшей ночью ПВО сбила над Россией 75 украинских беспилотников. Массированному налету дронов подвергся Волгоград, где были уничтожены почти 50 БПЛА, один человек погиб. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ сбили украинские беспилотники

В ночь на 6 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 75 дронов противника.

По данным ведомства, 49 БПЛА сбили над Волгоградской областью, семь — над Республикой Крым, шесть — над Воронежской областью, четыре — над Ростовской, три — над Белгородской, два — над Орловской. По одному БПЛА было уничтожено над Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областями.

Как заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев, в результате атаки ВСУ получила повреждения крыша строящегося склада в пригороде Воронежа. Он отметил, что ночью в регионе сбили девять беспилотников ВСУ, никто не пострадал.

Что известно о налете дронов ВСУ на Волгоградскую область

Рано утром 6 ноября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что подразделения ПВО отражают массированную атаку украинских беспилотников на регион. Падение обломков дронов вызвало возгорание на территории промышленной зоны в Красноармейском районе.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В результате атаки также был поврежден многоквартирный дом. Специальные службы приступили к ликвидации последствий происшествия и оценке ущерба. Губернатор также заявил, что жертвой налета дронов стал мирный житель.

«В результате террористической атаки БПЛА на 24-этажный жилой дом по улице Гаря Хохолова, 4 повреждены балконы, выбиты стекла близлежащих домов. В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет», — сказал Бочаров.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

В Волгореченске закрыли школы и детсады из-за атаки ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников ВСУ на Волгореченск в Костромской области, заявил губернатор региона Сергей Ситников в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

«В настоящее время на месте работают оперативные службы, которые устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры. Электроснабжение не нарушено», — написал глава региона.

Детсады и школы в Волгореченске закрыли на один день из-за атаки ВСУ, добавил Ситников.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Какие еще регионы РФ попытались атаковать ВСУ

Вечером 5 ноября была объявлена опасность атаки БПЛА в Тульской области, заявил глава региона Дмитрий Миляев. Он отметил, что силы ПВО ликвидировали украинский беспилотник, никто не пострадал. По предварительной информации, повреждения зданий и инфраструктуры не были зафиксированы. Утром 6 ноября режим опасности атаки БПЛА был отменен.

По информации СМИ, накануне вечером над Донецком прогремело два взрыва. Сведений о пострадавших не поступало.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

