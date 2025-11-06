Российскому региону угрожает атака дронов

Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, заявил в Telegram-канале глава региона Дмитрий Миляев. Кроме того, силы ПВО ликвидировали один украинский беспилотник.

На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА, — написал Миляев.

Он добавил, что никто не пострадал. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 170 украинских беспилотников над регионами России. По данным пресс-службы Минобороны РФ, 48 и 21 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Воронежской областей, еще 15 БПЛА сбили над Калужской областью.

До этого приграничные районы Белгородской области подверглись новым атакам беспилотников, о чем рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате инцидентов пострадали четверо местных жителей, они получили ранения различной степени тяжести.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал о повреждении девяти жилых зданий и производственного помещения из-за атаки ВСУ. По информации главы региона, силы противовоздушной обороны уничтожили 46 БПЛА.