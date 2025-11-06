Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 02:27

Над российским городом прогремело два взрыва

Над Донецком прозвучало два взрыва

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Взрывы прогремели в небе над Донецком, передает РИА Новости. В материале уточняется, что хлопков было два.

Журналисты отметили, что они прозвучали в промежутке между 21:40 и 21:45 мск. Сведений о пострадавших не поступало. Информацию подтвердил также мэр города Алексей Кулемзин: подробностей он раскрывать не стал, но указал, что в «в Донецке громко».

Ранее ВСУ атаковали парк кованых фигур в центре Донецка, нанеся хаотичные удары беспилотниками в дневное время. По данным оперативных служб, обошлось без пострадавших, несмотря на то что удары наносились в местах скопления людей. Несколько дронов также поразили центральные районы города, включая Ворошиловский.

Тем временем губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ нанесли удар беспилотником по автомобилю с семейной парой на трассе Рыльск — Дурово. По его данным, 42-летняя женщина получила ранения средней тяжести, а ее супруг — незначительные травмы. Губернатор призвал жителей соблюдать осторожность и избегать поездок в приграничные районы.

Донецк
взрывы
ДНР
мэры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, являются ли сплетни на работе грехом
В Британии рассказали, как нормы НАТО калечат военных ВСУ
Россиянам объяснили, как выявить утечку газа в домашних условиях
Не только «Искандеры»: у РФ готов ответ НАТО на блокаду Калининграда
«Зенит» проиграл «Динамо» спустя 18 матчей без поражений дома
Трамп заявил, что Путин 10 лет пытался урегулировать кризис на Украине
Российские военные заявили о скором освобождении Купянска
Захарова рассказала, как Украина вернулась на 82 года назад
Над российским городом прогремело два взрыва
Названо условие полного излечения трихомониаза
Песков прокомментировал текущую ядерную угрозу
Неизвестный взорвал гранату в торговом центре в Киеве
Убийство, аномалии или постанова? Что на самом деле случилось с Усольцевыми
ВСУ массово распродают западную помощь: что и почем уходит налево
Трамп поставил США на первое место в ядерном рейтинге
ЕС введет новые ограничения на шенгенские визы для россиян
Аэропорт Иваново закрыли
Очевидцы сообщили о взрывах в небе над Волгоградом
Фаза Луны сегодня, 6 ноября 2025 года. Идем на свидание и ведем переговоры
Путин раскрыл, чем заменить идеологию в формуле общности народов СССР
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.