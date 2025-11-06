Над российским городом прогремело два взрыва Над Донецком прозвучало два взрыва

Взрывы прогремели в небе над Донецком, передает РИА Новости. В материале уточняется, что хлопков было два.

Журналисты отметили, что они прозвучали в промежутке между 21:40 и 21:45 мск. Сведений о пострадавших не поступало. Информацию подтвердил также мэр города Алексей Кулемзин: подробностей он раскрывать не стал, но указал, что в «в Донецке громко».

Ранее ВСУ атаковали парк кованых фигур в центре Донецка, нанеся хаотичные удары беспилотниками в дневное время. По данным оперативных служб, обошлось без пострадавших, несмотря на то что удары наносились в местах скопления людей. Несколько дронов также поразили центральные районы города, включая Ворошиловский.

Тем временем губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ нанесли удар беспилотником по автомобилю с семейной парой на трассе Рыльск — Дурово. По его данным, 42-летняя женщина получила ранения средней тяжести, а ее супруг — незначительные травмы. Губернатор призвал жителей соблюдать осторожность и избегать поездок в приграничные районы.