У арестованного в Москве гражданина Узбекистана прошли обыски

Обыски прошли у уроженца Узбекистана, арестованного в Москве по обвинению в финансировании терроризма, говорится в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Там уточняется, что мужчине предъявили обвинение в финансировании терроризма и по решению суда поместили в СИЗО.

Произведен осмотр мобильного телефона Цоя; направлены запросы в УФНС России, управление Росреестра, Росфинмониторинг, — говорится в документе.

Ранее в Семикаракорском районе Ростовской области прошли обыски у представителей местной религиозной организации мусульман в рамках уголовного дела о подделке документов. Мероприятия проводились сотрудниками МВД при поддержке Росгвардии и центра по противодействию экстремизму. В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, печати, бланки и религиозная литература на турецком языке.

До этого бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова арестовали на два месяца по делу о хищении средств, предназначенных для нужд специальной военной операции. Сумма ущерба оценивается как особо крупная. Мера пресечения установлена до 29 ноября текущего года.