В российском регионе прошли обыски в религиозной организации

В Семикаракорском районе Ростовской области прошли обыски у представителей местной религиозной организации мусульман в рамках уголовного дела о подделке документов, сообщило издание 360.ru со ссылкой на материалы следствия. Мероприятия проводились сотрудниками МВД при поддержке Росгвардии и центра по противодействию экстремизму.

В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, печати, бланки и религиозная литература на турецком языке. Фигурантами уголовного дела стали 36-летний Юнус Абдуллаев и 25-летний Камал Хуршумов.

