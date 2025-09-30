Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 19:10

В российском регионе прошли обыски в религиозной организации

В религиозной организации мусульман под Ростовом прошли обыски

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Семикаракорском районе Ростовской области прошли обыски у представителей местной религиозной организации мусульман в рамках уголовного дела о подделке документов, сообщило издание 360.ru со ссылкой на материалы следствия. Мероприятия проводились сотрудниками МВД при поддержке Росгвардии и центра по противодействию экстремизму.

В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, печати, бланки и религиозная литература на турецком языке. Фигурантами уголовного дела стали 36-летний Юнус Абдуллаев и 25-летний Камал Хуршумов.

Ранее сообщалось, что начальник Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майор внутренней службы Михаил Надежин подозревается в получении взятки в размере 2 млн рублей. В отношении него заведено уголовное дело.

До этого бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова арестовали на два месяца по делу о хищении средств, предназначенных для нужд специальной военной операции. Сумма ущерба оценивается как особо крупная. Мера пресечения установлена до 29 ноября текущего года.

