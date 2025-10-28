Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 09:20

Суд поставил точку в вопросе сдачи квартир «только мусульманам»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Савеловский суд Москвы признал незаконными объявления в интернете о сдаче жилья исключительно мусульманам, передает ТАСС. Решение вступило в силу немедленно.

Признать информацию, распространяемую посредством сети Интернет, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено, — говорится в судебном акте.

Как установила прокуратура, в одном из Telegram-каналов размещались объявления о сдаче квартиры у метро «Щелковская» и дома в деревне Дроздово под Москвой. Владельцы подчеркивали, что жилье предназначено только для мусульман. Надзорное ведомство посчитало такие публикации дискриминацией по религиозному признаку и потребовало их заблокировать.

Ранее в Духовном управлении мусульман России заявили, что курьерам-мусульманам нельзя доставлять свинину, алкоголь, табак и не халяльное мясо. Также под запретом оказались азартные игры и идолы. Перевозить указанные товары можно лишь для утилизации или если в заказе преобладают разрешенные продукты.

Юрист Людмила Айвар между тем отметила, что запрет на доставку курьерам-мусульманам товаров, не соответствующих халяльным стандартам, не имеет юридической силы. По ее словам, навязывание религиозных норм в сфере трудовых отношений недопустимо и противоречит законодательству РФ.

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
