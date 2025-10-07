Юрист ответила, законно ли запрещать мусульманам перевозку харамных товаров Юрист Айвар: запрет на доставку не халяльных товаров не имеет юридической силы

Запрет на доставку курьерам-мусульманам товаров, не соответствующих халяльным стандартам, не имеет юридической силы, заявила NEWS.ru представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы доктор юридических наук Людмила Айвар. По ее словам, навязывание религиозных норм в сфере трудовых отношений недопустимо и противоречит законодательству РФ.

Недавнее заявление Совета улемов о запрете мусульманам-курьерам доставлять не халяльные товары — это богословская рекомендация, не имеющая обязательной юридической силы. Согласно статье 14 Конституции РФ, Россия — светское государство, и ни одно духовное управление не вправе устанавливать обязательные для всех нормы поведения. В то же время статья 28 Конституции РФ гарантирует гражданам свободу совести и вероисповедания, а статья 37 — право на труд, — отметила Айвар.

По ее словам, курьер вправе отказаться от выполнения задания, если оно противоречит его религиозным убеждениям. Однако, уточнила юрист, работодатель не обязан подстраивать бизнес-процессы под религиозные ограничения, если это не предусмотрено договором или внутренним регламентом.

Принудительное навязывание религиозных норм в трудовых отношениях может рассматриваться как дискриминация по религиозному признаку (статья 3 ТК РФ), что прямо запрещено законом. Рекомендую работодателям действовать гибко: предусматривать возможность добровольного отказа от доставки спорных товаров, но при этом строго соблюдать принцип равенства всех работников, независимо от их религиозных взглядов. В многонациональной России крайне важно сохранять правовой нейтралитет и не допускать подмены законодательства религиозными установлениями, — заключила Айвар.

Ранее сообщалось, что курьерам, исповедующим ислам, запретили доставку свинины, алкоголя, табака и продуктов, не соответствующих стандартам халяля. По данным пресс-службы Духовного управления мусульман России, эти товары можно перевозить только в случае их последующей утилизации или если основной заказ состоит из разрешенных продуктов.