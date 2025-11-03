Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 12:45

В России оставшихся без родителей детей-мигрантов вернули на родину

В Узбекистан из России вернули оставшихся без родителей 35 детей-мигрантов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Еще 35 узбекистанских детей, которые остались без присмотра родителей, были возвращены на родину при содействии компетентных органов Узбекистана и России, сообщает агентство Dunyo. Специалисты установили персональные данные несовершеннолетних, оформили им все необходимые документы и отправили в Ташкент.

Так, с 9 по 16 октября в Узбекистан из Санкт-Петербурга, Челябинска и Москвы вернулись 16 детей. Еще 19 несовершеннолетних прилетели на родину из Екатеринбурга, Волгограда, Уфы, Нижнего Новгорода, Абакана, Махачкалы и Новосибирска.

Им также были оформлены соответствующие документы, и 1 ноября во взаимодействии с компетентными органами России они были возвращены на родину, — подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что правительство России намерено утвердить порядок, позволяющий оперативно получать сведения о детях мигрантов, которые не были зачислены в школы, в том числе из-за непрохождения теста по русскому языку. Документ предусматривает правила обмена информацией о несовершеннолетних между различными ведомствами.

