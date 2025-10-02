Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 10:15

В России усилят контроль за детьми мигрантов

В России создадут механизм контроля за детьми иностранцев, не попавшими в школы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Правительство России намерено утвердить порядок, позволяющий оперативно получать сведения о детях мигрантов, которые не были зачислены в школы, в том числе из-за непрохождения теста по русскому языку, сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства. Документ предусматривает правила обмена информацией о детях иностранцев между различными ведомствами.

В систему будут вовлечены МВД, Минпросвещения, Минцифры, Рособрнадзор, а также региональные органы. Член Общественного совета при МВД России Владимир Волох пояснил, что проект направлен на выявление детей мигрантов с целью их последующей адаптации и интеграции в российское общество.

Считаю проект документа своевременным, способным повысить прозрачность процедур в сфере предоставления образовательных услуг иностранным гражданам, а также существенно гармонизировать правоотношения в указанной области, — рассказал собеседник.

Ранее сообщалось, что российские власти готовят обновление правил тестирования детей мигрантов по русскому языку. Министерствам поручено пересмотреть порядок экзаменов и сами контрольно-измерительные материалы. Планируется учитывать особенности детей с ограниченными возможностями здоровья и различия в программах российских школ. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая добавила, что процедура требует тонкой индивидуальной настройки.

школы
мигранты
иностранцы
дети
