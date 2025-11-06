Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 11:03

Тюменский производитель мяса «кормил» покупателей сальмонеллой

В продукции тюменского производителя мяса обнаружены следы сальмонеллы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области провело экспертизу продукции «Абсолют-Агро» и нашло в образцах филе индейки сальмонеллу, передает пресс-служба объединенной судебной системы региона. Надзорный орган настаивает на привлечении производителя к административной ответственности за нарушение технических регламентов и санитарных норм.

В рамках расследования причин массового отравления во Владивостоке специалисты провели проверку предприятия в городе Заводоуковске. По итогам осмотра, лабораторных исследований и экспертизы выявлены нарушения требований технических регламентов «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки» и «О безопасности пищевой продукции».

При проведении лабораторного контроля качества изготавливаемой продукции в некоторых образцах замороженного филе грудки индейки обнаружена ДНК сальмонеллы, — говорится в сообщении.

Ранее на теплоходе «Сергей Дягилев», следовавшем по маршруту Москва — Тверь — Углич — Москва, произошло массовое отравление пассажиров. Примерно десять человек, включая детей, почувствовали недомогание во время круиза. Первые симптомы появились в ночь с 2 на 3 ноября. К вернувшемуся теплоходу прибыли бригады скорой помощи.

