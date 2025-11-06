Перезагружаем классический жюльен — готовлю в формате ароматного пирога: вкуснее в 100 раз

Этот пирог — идеальное решение для сытного семейного ужина. Хрустящая песочная основа и нежная сливочно-грибная начинка с курицей делают его самостоятельным блюдом, которое не требует гарнира.

Для пирога мне понадобится мука (300 г), холодное сливочное масло (130 г), яйцо (1 шт.), холодная вода (3 ст. л.), соль. Для начинки: куриное филе (250 г), шампиньоны (350 г), лук (1 шт.), сметана (300 г), твердый сыр (100 г), соль, перец.

Начинаю с теста: муку смешиваю с солью и натертым на крупной терке холодным маслом. Перетираю руками в крошку. Добавляю яйцо и холодную воду, быстро замешиваю эластичное тесто. Формирую шар, заворачиваю в пленку и убираю в холодильник на 30 минут. Для начинки мелко нарезанный лук обжариваю до прозрачности. Добавляю нарезанное кубиком куриное филе, солю, перчу и жарю 7 минут. Добавляю нарезанные пластинками шампиньоны и жарю на сильном огне до испарения жидкости. Вливаю сметану, добавляю половину тертого сыра, тушу 3 минуты и снимаю с огня. Охлажденное тесто раскатываю, выкладываю в форму диаметром 24 см, формирую бортики. Наколото вилкой и выпекаю в разогретой до 170 °C духовке 20 минут до светло-золотистого цвета. Достаю форму, выкладываю на корж остывшую начинку, разравниваю. Выпекаю при 180 °C 20 минут. Посыпаю оставшимся сыром и довожу до румяной корочки еще 5 минут при 190 °C. Даю немного остыть в форме.

