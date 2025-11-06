Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 10:30

Никакие БАДы не нужны: что будет с организмом, кожей и энергией, если съедать норму белка в день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Никакие БАДы не нужны? Что будет с организмом, кожей и энергией, если съедать норму белка в день? Большинство людей знают, что белок важен для построения мышц, но далеко не все понимают его влияние на общее состояние организма. Ежедневное потребление достаточного количества белка обеспечивает поддержание энергии, укрепление иммунитета и улучшение состояния кожи.

Норма белка индивидуальна и зависит от веса тела и образа жизни. В среднем человеку требуется около 1–1,5 г белка на килограмм массы тела. Белок участвует в синтезе гормонов, ферментов и антител, обеспечивая стабильную работоспособность иммунной системы.

Например, женщине весом 60 килограммов необходимо получать около 60–90 г белка в день. Чтобы обеспечить организм необходимой нормой белка, можно включить в рацион следующие продукты: куриная грудка (150 г) — около 35 г белка, творог (150 г) — приблизительно 25 г белка, яйца (2 штуки) — примерно 12 г белка, греческий йогурт (150 г) — около 10 г белка, бобовые (горох или чечевица, 100 г) — примерно 9 г белка. Всего перечисленные продукты дадут около 91 г белка.

Употребление необходимого объема белка благотворно сказывается на состоянии волос, ногтей и кожи. Волосы становятся крепче, ногти растут быстрее, кожа выглядит здоровой и сияющей. Помимо этого, достаточное количество белка снижает чувство голода, помогая контролировать вес.

Помните, питание должно быть сбалансированным, а потреблять белок лучше из разных источников: рыбы, птицы, молочных продуктов, бобовых и орехов. И не забывайте, что при употреблении белка нужно есть много овощей и клетчатки для его усвоения. Регулярно употребляя нужное количество белка, вы почувствуете заметный прилив энергии и улучшите свое здоровье.

Ранее мы разбирались, 10 тысяч шагов — миф или правда? Сколько на самом деле нужно ходить и что важнее, чем количество.

