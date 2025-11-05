10 000 шагов — миф или правда: сколько на самом деле нужно ходить и что важнее, чем количество

10 тысяч шагов — миф или правда? Сколько на самом деле нужно ходить и что важнее, чем количество? Изначально рекомендация проходить ежедневно 10 тысяч шагов возникла случайно. В 1960-х годах японская компания выпустила прибор для измерения физической активности Manpo-Kei («измеритель 10 тысяч шагов»). Позже идею поддержали ученые, утверждая, что такая нагрузка полезна для сердечно-сосудистой системы и общего самочувствия.

Но насколько оправдана эта цифра сегодня?

Медицинские исследования показывают, что значение имеет не только количество пройденных шагов, но и интенсивность ходьбы. Например, прогулка быстрым темпом гораздо эффективнее неспешного шага. Оптимальная продолжительность ежедневной прогулки составляет около 30 минут умеренной интенсивности.

Кроме того, важно учитывать индивидуальные особенности организма каждого человека. Людям пожилого возраста или имеющим проблемы со здоровьем достаточно стремиться к меньшему количеству шагов — порядка 5–7 тысяч в сутки. Молодым людям рекомендуется поддерживать активность на уровне 7–10 тысяч шагов.

Главное правило звучит так: любая физическая активность лучше ее полного отсутствия. Ходьба улучшает настроение, поддерживает здоровье суставов и укрепляет сердце. Однако универсального числа шагов для всех не существует. Лучше ориентироваться на личные ощущения и самочувствие, выбирая комфортный уровень нагрузки.

