Тренер раскритиковала рекомендацию о прохождении по 10 тыс. шагов в день

Ежедневная норма шагов зависит от индивидуальных особенностей организма, рассказала «Газете.Ru» тренер Татьяна Вартаньян. Она отметила, что не всем необходимо проходить по 10 тыс. шагов в день.
Здоровому взрослому человеку будет достаточно 10 тыс. шагов и больше, так как это нижняя граница активного образа жизни по ВОЗ. Для детей и подростков эта норма будет еще выше, а для пожилых людей и тех, кто имеет заболевания опорно-двигательного аппарата, наоборот, существенно ниже, — объяснила Вартаньян.
Тренер отметила, что существует множество альтернатив для ходьбы — езда на велосипеде, танцы, зарядка или активные игры также помогут повысить ежедневный уровень активности. Она посоветовала находить любые возможности больше двигаться, а не зацикливаться на количестве шагов.
Ранее тренер и нутрициолог Анастасия Петручишина рассказала, что плавание лучше всего подходит для эффективного и безопасного похудения. Она уточнила, что полным людям нельзя бегать или приступать к силовым тренировкам, поскольку избыточный вес создает компрессионную нагрузку на суставы.