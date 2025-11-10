Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 13:40

Тренер раскритиковала рекомендацию о прохождении по 10 тыс. шагов в день

Тренер Вартаньян: норма шагов зависит от индивидуальных особенностей организма

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ежедневная норма шагов зависит от индивидуальных особенностей организма, рассказала «Газете.Ru» тренер Татьяна Вартаньян. Она отметила, что не всем необходимо проходить по 10 тыс. шагов в день.

Здоровому взрослому человеку будет достаточно 10 тыс. шагов и больше, так как это нижняя граница активного образа жизни по ВОЗ. Для детей и подростков эта норма будет еще выше, а для пожилых людей и тех, кто имеет заболевания опорно-двигательного аппарата, наоборот, существенно ниже, — объяснила Вартаньян.

Тренер отметила, что существует множество альтернатив для ходьбы — езда на велосипеде, танцы, зарядка или активные игры также помогут повысить ежедневный уровень активности. Она посоветовала находить любые возможности больше двигаться, а не зацикливаться на количестве шагов.

Ранее тренер и нутрициолог Анастасия Петручишина рассказала, что плавание лучше всего подходит для эффективного и безопасного похудения. Она уточнила, что полным людям нельзя бегать или приступать к силовым тренировкам, поскольку избыточный вес создает компрессионную нагрузку на суставы.

Читайте также
10 000 шагов — миф или правда: сколько на самом деле нужно ходить и что важнее, чем количество
Общество
10 000 шагов — миф или правда: сколько на самом деле нужно ходить и что важнее, чем количество
Худеем шаг за шагом: сколько калорий сжигает обычная ходьба
Семья и жизнь
Худеем шаг за шагом: сколько калорий сжигает обычная ходьба
«Упертая максималистка»: Теплякова о новом тренере российских синхронисток
Спорт
«Упертая максималистка»: Теплякова о новом тренере российских синхронисток
«Смена эпохи»: синхронистка Шишкина об уходе Покровской из сборной России
Спорт
«Смена эпохи»: синхронистка Шишкина об уходе Покровской из сборной России
Тренер рассказал, сколько нужно проходить за день для поддержания здоровья
Здоровье/красота
Тренер рассказал, сколько нужно проходить за день для поддержания здоровья
ходьба
тренеры
шаги
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шторм в Охотском море вызвал подтопление прибрежного села на Камчатке
В Роспотребнадзоре напомнили о пользе рыбы в холодное время года
Четыре российских региона получат средства на мусороперерабатывающие заводы
В Верховной раде раскрыли детали бегства Цукерманов с Украины
Петербуржец отсудил у заводчицы 255 тыс. рублей за больного породистого щенка
Ученые нашли неожиданные плюсы в алкогольных вечеринках молодежи
«Благоприятная ситуация»: военэксперт о новых возможностях российской армии
Российские Су-35 и Р-37М внезапно назвали угрозой для Израиля
В США раскрыли, где сейчас находится номинантка на «Оскар» Керклэнд
В Екатеринбурге директор магазина расправился с кассиршей
Готовлю ресторанную закуску за 15 минут! Брускетта с авокадо и зеленью
Раскрыты неожиданные цифры по детским преступлениям в России
«Нужно время»: Непомнящий назвал главную проблему Карпина в «Динамо»
В Московский зоопарк привезли двух спасенных амурских тигриц
Ростех пообещал показать обновленный самолет Як-130М за рубежом
Ветврач раскрыла, какие болезни появляются у питомцев из-за стресса хозяев
На Западе Зеленского призвали провести срочные переговоры с Москвой
Фигуранты громкого дела о теракте признали свою вину
В МИД КНР высказались об угрозе генконсула обезглавить премьера Японии
Ас-Сиси оценил отношения между Египтом и Россией
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.