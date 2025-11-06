В Росфинмониторинге объяснили, можно ли оплачивать товары переводом Росфинмониторинг: слишком частые переводы могут вызвать подозрения у банка

Банк может приостановить операции в том случае, если есть подозрения, что деньги были получены незаконным путем, рассказал KP.RU начальник управления — аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов. Он отметил, что в любой системе возможны сбои. По его словам, частые переводы могут вызвать подозрения у банков.

В своей работе банки используют различные системы для выявления подозрительной активности клиентов. Иногда система дает сбой, но это бывает редко. Поэтому блокировки счетов, как правило, связаны с нестандартным поведением клиентов. Например, это слишком частые переводы. Или переводы на суммы, которые несопоставимы с заявленным уровнем дохода клиента, — рассказал Курьянов.

Эксперт отметил, что в последнее время банки действительно стали чаще блокировать переводы граждан, перестраховываясь и пытаясь бороться с мошенническими операциями. По его словам, не существует какого-то лимита или установленной «подозрительной» суммы перевода, однако, например, все операции, превысившие лимит в 1 млн рублей, подлежат обязательному контролю.

Ранее юрист Петр Гусятников рассказал, что под блокировку банковской карты могут подпасть те, кто осуществляет коммерческую деятельность без соответствующего оформления в качестве ИП или самозанятого. Им эксперт советует завести спецсчета для бизнеса.