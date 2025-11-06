Банкам заплатят за возврат украденных денег: как это отразится на клиентах

С 1 ноября благодаря сервису «Добрая воля» банки смогут получать вознаграждение за возврат денег, похищенных у клиентов мошенниками. Инициатива запущена Национальной системой платежных карт (НСПК). Сумма поощрения не превысит 5000 рублей за каждый возврат. О том, станут ли банки активнее бороться с мошенниками, обеспечивая финансовую безопасность россиян, — в материале NEWS.ru.

Как работает сервис «Добрая воля»

Сервис «Добрая воля» — это механизм межбанковского поощрения для участников платежной системы «Мир».

Если банк-получатель вовремя останавливает подозрительную операцию и предотвращает вывод похищенных денег, он может через платформу направить средства обратно пострадавшему, говорится на сайте НСПК.

«Теперь банк, вернувший деньги, сможет получать вознаграждение в размере 5% от суммы транзакции, но не более 5000 рублей за одну операцию. Выплата будет осуществляться банком-отправителем, которому возвращены средства», — сообщили в НСПК.

Уточняется, что дополнительные комиссии взиматься не будут.

Какие потери несут россияне из-за мошенников

По данным Банка России, в 2024 году объем операций, совершенных без добровольного согласия клиентов, увеличился по сравнению с 2023 годом на 74,36%. Причем основную часть потерь составляют средства физических лиц.

Несмотря на совместные усилия Банка России, правоохранительных органов и финансовых организаций, уровень предотвращенных преступлений остается низким, рассказала NEWS.ru профессор кафедры банковского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Диана Алексеева.

Так, по ее словам, в прошлом году банки вернули клиентам всего лишь 9,9% (2,7 млрд рублей) от всего объема операций по переводу денежных средств, совершенных без добровольного согласия клиентов.

«Основной массив транзакций осуществляется через СБП, в рамках которой введено обязательное для банков участие в системе оспаривания операций. Но процедура расследования мошеннических случаев для возмещения причиненного ущерба довольно затратная по средствам и времени, особенно в случае возврата незначительной суммы», — пояснила эксперт.

Кто заплатит за возврат краденных мошенниками денег

Вознаграждение, по своей сути, — это сервисная плата внутри системы быстрых платежей / банковских переводов за успешный розыск и возврат средств, объяснила NEWS.ru доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Мягкова.

«Банк, который нашел и вернул похищенные деньги, получает небольшую компенсацию из платы, формируемой внутри межбанковской инфраструктуры. Однако де-факто — из комиссионного пула участников системы», — уточнила она.

Эксперт добавила, что клиенты все равно отдельной строки «комиссия за возврат» в выписке не увидят. Издержки закладываются в тарифы на переводы, эквайринг, обслуживание карт. Масштаб эффекта будет зависеть от того, насколько часто и успешно возвращают средства, добавила эксперт.

В чем эксперты видят риски такого поощрения

Мягкова полагает, что 5000 рублей — сумма символическая на фоне стоимости полноценного расследования. По ее словам, для «сложных кейсов» стимула мало, а вот для массовых мелких он может сработать.

При этом эксперт видит риск «охоты за простыми возвратами», когда банки начнут «приоритизировать» случаи, где возврат технически легок, а сложные схемы с обналичиванием через цепочки кошельков останутся столь же трудноразрешимыми.

Помимо этого, Мягкова прогнозирует вероятный конфликт интересов в том случае, если вознаграждение платится только за результат. У банка, в котором «осели» деньги, мотивация может упираться в регламент и правовую базу, считает она.

Что это даст клиентам банков

По мнению аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, величина вознаграждения выглядит не очень существенной. Впрочем, это станет определенным стимулом для банков, особенно небольших, усилить меры по борьбе с финансовым мошенничеством.

«Так что можно рассчитывать на определенное снижение рисков такого мошенничества», — допускает собеседник NEWS.ru. В то же время некоторые клиенты банков могут столкнуться с более тщательной проверкой их операций, предположил Додонов.

Мягкова уверена: шанс на быстрый возврат в типовых сценариях вырастет, особенно если перевод успеют отследить на ранней стадии. Однако серьезного «скачка безопасности» само поощрение не гарантирует, поскольку мошеннические схемы постоянно эволюционируют, резюмировала она.

По мнению Алексеевой, новый механизм призван повысить уровень защиты клиентов, вовлечь банки в проведение антифрод-процедур, упростить и сделать более оперативным процесс возврата денежных средств и, в конечном итоге, способствовать повышению уровня кибербезопасности в банковской сфере.

Напомним, сервис «Добрая воля» действует с сентября 2023 года. За это время благодаря инициативе банков участникам платежной системы «Мир» безвозмездно возмещено более 145 млн рублей, заявили в НСПК.

