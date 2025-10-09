Visa и Mastercard всё? Чем заменить, альтернативы, карта «Мир»

В скором времени россияне лишатся возможности пользоваться картами Visa и Mastercard. 1 января 2025 года в чипах истекли сертификаты безопасности, продлевать их не будут. Эксперты считают, что использовать такой «пластик» стало небезопасно. Станут ли банки изымать карты международных платежных систем и чем их можно заменить — в материале NEWS.ru.

Почему карты Visa и Mastercard больше небезопасны в РФ

Сертификаты безопасности всех банковских карт Visa и Mastercard перестали действовать в России с 1 января 2025 года, рассказал глава НСПК Дмитрий Дубынин.

«Это именно просроченные карты. Это не про ограничение срока действия карт, а про возврат к модели, когда карты были срочными. Причины простые и понятные: пластик приходит в негодность, — пояснил он.

Пользоваться такими картами рискованно, поэтому их будут постепенно выводить из оборота.

«Мы нашли решение, чтобы карты не блокировались, никаких резких шагов, которые доставят неудобство гражданам, мы делать не будем», — рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В июле 2025 года ЦБ сообщил, что планирует ограничить период действия «пластика» с истекшим сроком годности. Срочно менять все карты Visa и Mastercard не нужно, отметили в Банке России.

Международные платежные системы Visa и Mastercard ушли с российского рынка весной 2022 года. После этого отечественные банки продлили сроки использования действующих карт, но новые не выпускали.

Что такое сертификат безопасности карт

Сертификат безопасности карт (сертификат эмитента) — это электронный документ, который гарантирует соответствие чипа банковской карты требованиям по осуществлению безопасных транзакций. Он обеспечивает шифрование данных в тот момент, когда происходит связь банка и терминала оплаты. Сертификаты безопасности защищают данные владельца пластика от кражи мошенниками. Банки закупают их на разные периоды: три года, пять лет и так далее. Срок действия сертификата безопасности чипа карты и пластика, установленный банком, может не совпадать.

В конце 2024 года срок действия сертификатов истек впервые с момента ухода Visa и Mastercard из России. Теперь банки самостоятельно принимают решение об обслуживании карт, проводя дополнительные настройки POS-терминалов и банкоматов.

Чем грозит владельцу карты истечение срока действия сертификата безопасности Visa и Mastercard

Использование карт с истекшим сроком действия сертификата безопасности чипа может негативно отразиться на операциях, которые выполняются в отложенном режиме. В частности речь идет об оплате проезда в общественном транспорте и о случаях, когда терминал не подключен к сети.

Валидатор в общественном транспорте Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Как пояснила NEWS.ru вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Ирина Заседатель, использование устаревших криптографических сертификатов увеличивает риск уязвимостей и несанкционированного доступа к данным.

Чем заменить карты Visa и Mastercard в РФ

Резкого отключения карт Visa и Mastercard в России не произойдет, сказала Заседатель. «Процесс будет поэтапным и займет время, чтобы не нарушить привычные сценарии безналичных расчетов граждан. В первую очередь ограничения затронут карты с истекшим сроком действия, а затем остальные», — отметила она.

Основным инструментом замены Visa и Mastercard станет карта «Мир», полностью функционирующая в рамках российской инфраструктуры и поддерживаемая большинством банков, подчеркнула Заседатель.

«Для повседневных расчетов активно развивается система быстрых платежей (СБП), позволяющая оплачивать товары и услуги напрямую через приложение без использования карт», — отметила она.

По словам Заседатель, на уровне технологических решений обсуждаются новые форматы — от токенизированных цифровых кошельков до кобейджинговых карт. Они смогут сочетать национальные и зарубежные платежные механизмы при сохранении защиты данных внутри страны.

По мнению заместителя гендиректора Делового центра экономического развития СНГ, председателя Комитета по цифровому и технологическому суверенитету СНГ Александра Грифа, главным заменителем Visa и Mastercard является карта «Мир». По его словам, она обеспечивает расчеты внутри страны и поддерживает СБП для переводов между банками в реальном времени.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Национальная платежная система стала фундаментом цифрового суверенитета. По оценке аналитиков, к середине 2024 года было выпущено более 150 млн карт, а их отказоустойчивость превышает 99%, напомнил эксперт.

При этом во время международных поездок и онлайн-платежей возможности «Мира» пока ограничены. Карта принимается только в нескольких дружественных странах (Белоруссия, Казахстан, Турция, Куба и др.). Кобейджинговые карты «МирUnionPay» или «МирJCB» могут не работать в Европе и США. Кроме того, у «Мира» нет поддержки Apple Pay и Google Pay, возникают сложности с подписками в зарубежных сервисах.

Эксперты советуют туристам оформлять карты Visa и MasterCard в банках дружественных стран. Это можно сделать дистанционно. Но в стратегическом плане нужно делать ставку на развитие собственных платформ — создание платежных каналов в рамках БРИКС, интеграцию с китайской UnionPay и запуск цифрового рубля, отметил Гриф. Это позволит обеспечить финансовый суверенитет СНГ, контролировать данные и не зависеть от произвола иностранных корпораций, заключил собеседник NEWS.ru.

