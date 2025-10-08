Эксперт объяснил вывод из оборота карт Visa и Mastercard Глава НСПК Дубынин связал вывод из оборота Visa и Mastercard с безопасностью

На ограничение работы карт с истекшим сроком годности повлияло прекращение действия во всех чипах сертификатов безопасности международных платежных систем с 1 января текущего года, заявил гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин. По его словам, которые приводит РБК, речь идет о вопросах безопасности, связанных с лишь просроченными картами.

С 1 января текущего года сертификаты безопасности во всех абсолютно чипах уже прекратили действовать. Это вопрос безопасности платежного средства. Поэтому такая дискуссия сейчас идет, — отметил он.

До этого в Центробанке РФ сообщили, что в срочной замене карт международных платежных систем необходимости нет. Однако регулятор уже прорабатывает разумный срок, который установит в качестве предельного для прекращения их обслуживания российскими банками.

Ранее глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов заявил, что в случае возвращения иностранных платежных систем Visa и Mastercard в Россию должны открываться новые возможности для национальной системы «Мир». По его мнению, эти процессы должны происходить параллельно.