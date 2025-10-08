В ЦБ раскрыли, ждать ли резких шагов по отключению Visa и MasterCard

Карты Visa и MasterCard продолжат работать в стране, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, которые приводит ТАСС, резких шагов по их отключению не будет.

Как международные платежные системы ушли, мы сделали все, чтобы они работали и наши люди ничего не почувствовали. Мы нашли решение, чтобы карты не блокировались, никаких резких шагов, которые доставят неудобство гражданам, мы делать не будем, — отметила она.

До этого эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил, что банковские карты Visa и Mastercard продолжат работать на территории России. Тем не менее, по его словам, некоторые терминалы могут не принимать платежи, сделанные при помощи международных систем.

Ранее гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин заявил, что на ограничение работы карт с истекшим сроком годности повлияло прекращение действия во всех чипах сертификатов безопасности международных платежных систем с 1 января текущего года. По его словам, речь идет о вопросах безопасности, связанных с лишь просроченными картами.