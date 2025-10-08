Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 17:57

В ЦБ раскрыли, ждать ли резких шагов по отключению Visa и MasterCard

ЦБ: карты Visa и MasterCard продолжат работать в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карты Visa и MasterCard продолжат работать в стране, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, которые приводит ТАСС, резких шагов по их отключению не будет.

Как международные платежные системы ушли, мы сделали все, чтобы они работали и наши люди ничего не почувствовали. Мы нашли решение, чтобы карты не блокировались, никаких резких шагов, которые доставят неудобство гражданам, мы делать не будем, — отметила она.

До этого эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил, что банковские карты Visa и Mastercard продолжат работать на территории России. Тем не менее, по его словам, некоторые терминалы могут не принимать платежи, сделанные при помощи международных систем.

Ранее гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин заявил, что на ограничение работы карт с истекшим сроком годности повлияло прекращение действия во всех чипах сертификатов безопасности международных платежных систем с 1 января текущего года. По его словам, речь идет о вопросах безопасности, связанных с лишь просроченными картами.

Mastercard
Visa
Центробанк РФ
платежные системы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и Алиева
В России заявили о готовности помогать в вопросе урегулирования в Палестине
Памятник учительнице с выпирающими сосками возмутил жителей Подмосковья
Как спланировать замену окон: от замера до монтажа без стресса
Теннесист Медведев нецензурно выругался после игры с Тьеном
Глава МИД Венгрии обвинил премьера Польши в защите террористов
Названа вероятная причина убийства Супоницкого на глазах у дочери
Готовим салат из баклажанов по-татарски — пряно, вкусно и ароматно
Вели на крышу, приставив нож к спине: Мадонна пережила изнасилование в Нью-йорке
«Чудовищно»: во Франции возмутились отказу от запуска импичмента Макрону
Украинский инвестор побывал в космосе
Блогерша скончалась из-за осложнений после популярной процедуры
Популярного российского блогера исключили из международного розыска
Упали в провал или съели волки: что произошло с семьей Усольцевых в тайге
Николаев оставил семью в день рождения дочери
«Гордость за великую Россию»: как прошли III Игры стран СНГ в Азербайджане
Российский физик-ядерщик отправится в колонию за госизмену
В Сирии захотели решительно бороться с террористами
Названа дата прибытия мощей Будды Шакьямуни в Россию
Суд в Париже принял решение в отношении Касаткина
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.