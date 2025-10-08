Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 17:18

Аналитик ответил, перестанут ли Visa и Mastercard работать в РФ

Аналитик Бархота: банковские карты Visa и Mastercard не перестанут работать в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банковские карты Visa и Mastercard продолжат работать на территории России, заявил NEWS.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Тем не менее, по его словам, некоторые терминалы могут не принимать платежи, сделанные при помощи международных систем.

Я напомню, что предупреждение об истечении сроков действия сертификата безопасности чипов, которые использовались в картах платежной системы Visa и Mastercard, состоялось еще два месяца назад. То, что карты сразу превратятся в пластик — конечно, нет. Это уже, мягко говоря, преувеличение, — отметил Бархота.

При этом он предупредил о возможных серьезных проблемах с функциональностью карт. По словам эксперта, они могут внезапно перестать работать из-за того, что платежные и эквайринговые терминалы перестанут их принимать как пригодные средства.

В этой связи самая правильная манера поведения — посмотреть список собственных пластиковых карт, и если там есть Visa и Mastercard, просто понять, для чего они нужны. Если действительно есть необходимость в таких картах у определенного банка, то рекомендуется заказать быстрый перевыпуск на базе платежной системы «Мир» в той же финогранизации, где была Visa или Mastercard, — добавил Бархота.

Он подчеркнул, что после ухода зарубежных платежных систем с российского рынка перестали действовать программы лояльности, включая кэшбэк и начисление баллов. Однако, по словам аналитика, национальная система частично восполнила этот пробел, но только для карт «Мир».

Ранее аналитик банковской сферы Владимир Шевченко заявил, что использование Visa и Mastercard не представляет опасности. По его словам, эти карты все еще можно применять, однако, вероятно, они уже не так распространены среди большинства россиян.

